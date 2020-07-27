恩莫比尼勢奪金靴獎　利雲淨番歐戰神射手

拉素前鋒恩莫比尼在今輪面對維羅納的意甲賽事中，個人連中三元，除了協助球隊以5比1反勝外，自己亦射入在本賽季的第34球，聯賽入球數字追平拜仁射手羅拔利雲度夫斯基。拉素今季還剩下兩場比賽，30歲的恩莫比尼將會力爭入球，務求超越利雲度夫斯基獨佔歐洲金靴獎。

除了恩莫比尼之外，祖雲達斯球星C朗同樣有機會，這位葡萄牙前鋒在今季意甲射入31球，在金靴獎暫時排名第3。

由於德甲已經收咧，利雲度夫斯基的34個聯賽入球已成定局，要首次奪得歐洲金靴獎有一定難度。

不過這位32歲波蘭前鋒，仍有望成為今屆歐洲賽事的神射手，利雲度夫斯基以11球高居榜首，拜仁很大機會晉身8強，排第2位的艾寧夏蘭特因多蒙特出局，入球數字不會增加。

之後排在第3的球員亦只攻入6球，與利雲度夫斯基差距甚遠。假如利雲度夫斯基能領先到最後的話，將會成為自2006/07年以來首位非C朗和美斯的神射手（唯一的例外是2014/15年，他們兩位與尼馬以10球成為當年的神射手。而C朗和美斯在今屆歐聯只各自攻入兩球。

2019/20 歐洲金靴獎排名榜(只列頭3位、截至7月27日)

1 34球 羅拔利雲度夫斯基 (拜仁/德甲)

2 34球 恩莫比尼 (拉素/意甲)

3 31球 C朗 (祖雲達斯/意甲)

2019/20 歐洲賽事最佳射手(歐聯及歐霸) (只列頭3位、截至7月27日)

1 11球 羅拔利雲度夫斯基 (拜仁/德甲)

2 10球 艾寧夏蘭特 (多蒙特/德甲)

3 6球 波基斯費南迪斯 (曼聯/英超)

6球 哈利卡尼 (熱刺/英超)

6球 梅頓斯 (拿玻里/意甲)

6球 基拿比 (拜仁/德甲)

6球 迪亞高祖達 (狼隊/英超)