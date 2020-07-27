專欄輪住嚟　捧吓「德能」兄同Colun場啦！

疫情爆發以嚟，大家面對得最多嘅應該就係「延期」同「取消」喇，因為擔心增加集體感染嘅風險，原定今個月中舉行嘅書展，亦都無奈要延期。

印象中咁多年嚟，去過兩、三次書展都係因為要做嘢，其中一次係因為咁啱喺隔離間酒店做「狗仔」，換更之後上去行咗個圈。本來預咗今年都會去走轉，因為兩位一直有幫手講波嘅李德能同埋Colun都出咗書，一心諗住去撐場。

冇得去現場撐，咪喺度撐囉！對「大頭」嚟講，「德能」兄絕對係亦師亦友，好多謝佢呢幾年咁幫手，唔介意拍住我一齊講波，同成日會畀啲好寶貴嘅意見我。今次佢出嘅書個名叫做《我的香港足球綠皮書》，原定喺書展嘅第二日會有個座談會，透過即場同啲嘉賓、球迷互動，去介紹本書嘅內容。「書展搞唔成，座談會亦都冇咗，少咗個同讀者接觸嘅機會，的確有啲可惜，但係疫情嚴峻，書展延期都係好合理嘅。」「德能」兄咁講。

至於《我的香港足球綠皮書》內容係講咩嘅呢？就由「德能」兄佢介紹番：「寫呢本書嘅目的，係想將自己對香港足球唔同環節嘅想法組合起嚟，希望可以引起關心香港波嘅朋友繼續討論，集思廣益，等多啲人去參與，所謂三個臭皮匠勝過諸葛亮，何況香港波背後有唔少有心有能嘅人。」本書依家喺各大書店有售，想買嘅朋友亦可以喺網上訂購。

至於Colun，佢由第一季我哋播港超就有幫手，係今季佢太忙先抽唔到時間啫，今次佢就同55位都有香港人打不死精神嘅本土創業家，出咗本叫《疫戰商贏》嘅書。介紹話本書並唔係創業天書，而係56位創業家嘅逆境求生實錄，可以話係一本回憶錄，一本記錄咗一班本土企業家，喺逆境之下掙扎求存嘅印記。「本書扣除成本之後，收益會撥捐慈善團體，希望大家可以多多支持。逆境自強，本書希望可以為每位老闆、打工仔、自僱人士打打氣，為香港人加油！」《疫戰商贏》喺各大書局已經有得賣，Colun張相影得好型㗎！

大頭