兩代港隊女足逆境自强　Rambo：學會珍惜

港隊女足U23及女足代表隊由6月初開始，於將軍澳足球訓練中心（FTC）展開原訂長達約2個月的集訓，可惜新冠肺炎疫情反復無常，令集訓於7月初被迫提早中斷。記者有幸於中斷前，來到FTC一睹女將們訓練的英姿，並趁機與主導訓練的女足主帥列卡度（Rambo）談起兩軍操練情況，他形容今次集訓機會非常難得，更談及疫情對本地女足發展的影響。

受疫情影響，今季各級本地女子聯賽都被迫腰斬，球員長期缺乏比賽鍛煉之餘，日常球隊訓練亦受到影響。6月初港隊集訓猶如及時雨般來臨，Rambo亦認為集訓時機極佳，直言經歷過疫情的苦況後，令大家更加珍惜這次機會：「新冠肺炎疫情令人沮喪，所以可以召集到大家嚟練波珍惜好難得，亦因為咁大家變得更有動力，希望為以後比賽作準備。」

「EAFF E-1東亞女足錦標賽」外圍賽、省港盃，以及明年的亞洲盃外圍賽，都是港隊女足原定未來將要備戰的賽事，可惜疫情突然其來打亂了一切計畫，Rambo坦言在現時情況下，所有賽事能否如期舉行依然存在變數，現時惟有盡其所能為球員安排訓練：「比賽令球員進步，呢點毋庸置疑，我哋需要踢具競爭性嘅比賽，但呢嗰疫情影響緊全世界，我哋惟有諗辦法去適應，為球員提供最理想嘅支援。」

除了正式比賽，Rambo承認現時港隊連月戰熱身賽的機會亦非常渺茫：「球隊需要熱身賽去提升自身水平，如果可以約到友賽當然最好，我哋爭密切留意疫情變化。」他曾透露希望於集訓完畢後，為球隊安排訓練營，讓港隊球員有合宿的機會，但近期疫情再度復發，勢必令計畫出現變數。

逆境中，成功外流阿爾巴尼亞的港隊代表韋婉婷，在地球的另一端不斷為香港女足帶來喜訊，Rambo不忘為愛將獻上祝福，坦言非常欣賞「韋婉」的堅定決心：「好開心見到有球員外流，去接受唔同挑戰，喺現時咁艱難嘅情況下更加難得，我哋會一直留意佢嘅近況，希望佢可以吸收到好嘅經驗。」

為衝擊亞洲盃 計劃改革梯隊結構

年初足總公布的「展望2025策略計劃」中，進身「2030女子亞洲盃」決賽周成為香港女足一大目標，培訓適齡年輕球員亦因此成為發展焦點，繼早前3月土耳其盃大軍中加入林永嫺和陳頌文等年輕球員後，港隊女足經理黃若玲（Betty）亦表示於今次港隊集訓中提拔了不少具潛質小將。

與一隊球員一齊訓練强度更高，自然能刺激年輕球員進步，但Betty亦明白到培訓年輕球員切忌着急的道理，希望在小將成長過程中拿捏好分寸：「我哋都好想掹多啲有能力嘅球員，跟多啲大隊踢，同佢哋踢得多，防守要快啲，進攻波速又要恆啲。但係當然要好小心，有啲（小將）好有潛質，不過未完全發育，好容易會受傷，唔好拔苗助長。」為了集中培育新一代球員，Betty亦透露有計劃對港隊梯隊進行重組，將女足U23年齡上限調低至U21：「降低年齡主要係想吸納一班U18小將，不想流失呢班球員。」

今次女足U23集訓中，一眾小將有機會挑戰不同位置的踢法，其中效力和富大埔的譚加娸，平時於球會比賽時一向踢慣翼鋒位置，靠出色的速度優勢為球隊提供側擊支援，記者采訪當日，「加娸」就於訓練尾聲進行的分組對抗比賽中，被移入中路出任前鋒，面對新挑戰，她坦言有些不習慣：「係新嘗試。」她形容今次集訓收穫良多：「港隊集訓同球會或者學校唔同，强度高好多，大家嘅能力都係高嘅時候，會令到自己都有提升。」