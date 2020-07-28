眾望所歸！高普膺年度最佳領隊

今季帶領利物浦勇奪英超冠軍嘅高普，周二(28號)獲選為今季英超最佳領隊，亦係「紅軍」歷來第2個領隊獲此殊榮。曾紀錄性5次得獎嘅曼聯傳奇費格遜，亦專登拍片祝賀高普得獎。

繼2014年嘅羅渣士後，高普係第2個獲LMA(英格蘭聯賽領隊協會)年度最佳領隊嘅紅軍主帥，費格遜喺預錄嘅影片入面大讚高普：「利物浦30年之後再贏聯賽冠軍，冇得頂！你值得拎呢個殊榮，利物浦表現出嘅水平係難以置信，你將自己嘅個性注入球隊，我會原諒你喺凌晨3點半打嚟嘈醒我，話我知利物浦拎到聯賽冠軍......無論如何，呢啲榮譽都係你應得嘅，做得好！」

至於高普得獎後就話：「非常榮幸得到呢個偉大獎項，費格遜係我第一個見面嘅英國領隊，好耐之前我哋一齊食過早餐，當時感覺好似去見教宗一樣。我冇諗過，竟然有一日可以拎到一個以費格遜名命嘅獎項。」

費格遜曾5次奪得英格蘭年度最佳領隊，莫耶斯就3次得獎排第2，雲格同郭甫亦曾2度得獎。最佳領隊獎項由所有領隊投票選出，而且英超冠軍唔一定會出最佳領隊，上季哥迪奧拿就輸咗畀錫菲聯領隊韋達，而「寸王」摩連奴就從未獲獎。