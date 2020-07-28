般茅為鷹眼錯判上訴　英超降班仲有變數？

英超已經煞科，般尼茅夫、屈福特同諾域治3隊齊齊降班，般尼茅夫最後一仗雖然以3比1擊敗愛華頓，但仍以1分之微輸畀尾4嘅維拉而護級失敗。據英國傳媒報道，般尼茅夫認為英超復賽後第1仗維拉主場0比0和錫菲聯，係今季英超護級形勢轉捩點，錫菲聯該仗有個明顯入波，因為鷹眼系統出現錯誤而被作廢，而維拉「執到」嘅1分，成為佢哋留級嘅決定性1分。

呢場6月18號上演嘅賽事，錫菲聯完半場前入波明顯已過白界，但鷹眼7個鏡頭竟然全部畀球員擋住，鷹眼系統公司賽後亦承認出錯兼道歉，指呢次不幸事件係「萬中無一」嘅情況。如果維拉冇咗呢1分，佢哋「埋單」就會同般尼茅夫同分，般尼茅夫仲可以以更好嘅得失球留級。

據英國《每日電訊報》、《每日郵報》等報道，般尼茅夫近日正研究就鷹眼錯判進行上訴，雖然仍未委派律師正式行動，但球會內部已慎重探討所有可能性。不過，國際足球協會理事會(IFAB)條例規定，比賽結果唔能夠因為VAR或鷹眼系統故障而被推翻，令般尼茅夫成功機會大大減少。

消息指般尼茅夫未必會以推翻賽果為目標，反而想效法06/07球季「泰維斯事件」索取巨額賠償。當年韋斯咸喺煞科戰力壓錫菲聯成功護級，而韋斯咸該季簽入泰維斯同馬斯真蘭奴2大阿根廷國腳，因擁有權問題被裁定「違規註冊」。錫菲聯降班後打咗2年官司，最終獲韋斯咸賠2,000萬鎊「降班補償」。