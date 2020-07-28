英超埋單　6個「估你唔到」嘅數據

英超曲終人散，各路雄師有人歡喜有人愁，不過足球世界唔係得排名咁簡單，今季英超就有7個神奇數據，包你睇完會話：「真係估你唔到喎！」

1●曼城雖然失落冠軍，不過進攻火力依然係超晒班，今季聯賽入咗102球咁多，估你唔到嘅係，靈魂人物史達寧全季竟然只得1次助攻，助攻次數同利物浦門將艾利臣比加一樣！當然，史達寧今季有20個聯賽入波，冇人會質疑佢嘅能力，但如果可以提升埋助攻數字，肯定會好恐怖。

2●曼聯強勢復甦，今季表現比上季大躍進？數字上唔係囉！曼聯今季有66分，分數同上季排第6係完全一樣，雖然有超新星格連活特爆出，又有波基斯費南迪斯加盟，但查賽今季聯賽入66球，只係比上季入多1球咁大把咋。

3●上年10月，李斯特城作客9比0狂數修咸頓，呢場波更成為兩隊命運嘅轉捩點。統計顯示自呢場大屠殺後，李斯特城到季尾只係拎多42分，反而修咸頓拎到更多嘅44分，李斯特城最後連歐聯資格都失去埋。

4●狼隊今季以第7名成績完結，不過整體表現仍然獲得好評，佢哋今季英超有51個入球，分別由12個球員取得，不過竟然冇1個入波係由英格蘭球員攻入，墨西哥前鋒魯爾占美尼斯係唯一一個入波達到雙位數字球員。

5●意大利名帥安察洛堤執教生涯贏過無數錦標，之前執教AC米蘭、車路士、拿玻里、巴黎聖日耳門、皇家馬德里同拜仁慕尼黑等球會，25年主帥生涯從未試過以聯賽下半部成績完結，直到今季教愛華頓以第12名衝線。

6●2014/15球季，般尼茅夫以英冠冠軍身份升上英超，當年一齊升班嘅仲有亞軍屈福特同季軍諾域治，點知時隔5年，呢3隊波竟然一齊喺英超降班，而且連排名都同當年升班一模一樣。