傷兵不斷　祖記歐聯點算好

祖雲達斯在本輪意甲，主場以2-0擊敗森多利亞，提前兩輪實現意甲九連冠。不過祖雲達斯卻付出了不小代價，當中後衞丹尼路以及中場保羅戴巴拿，在上半場因傷被換出。祖雲達斯目前傷病滿營，多人遭遇傷病困擾，即使意甲成功奪冠，相信以目前「斑馬軍團」的人腳和狀態亦很難去爭奪歐聯冠軍。

祖雲達斯復賽後表現強差人意，在面對森多利亞的比賽前，球隊近5場只得1勝，當中還包括輸給烏甸尼斯等中游球隊，若非其他爭標球隊同樣表現不佳，祖雲達斯能否捧盃仍是未知之數。而最大原因相信是因為意甲重啟後連續的一周雙賽，令這支意甲平均年齡最老的球隊適應不來，球員的體能出現問題，同時亦加劇球員的傷病情況。祖雲達斯今季很多球員先後因傷缺陣，例如後衞基亞連尼和美列迪美羅，前者在季初遭遇重傷後幾乎一直在養傷，至於後者在對羅馬的比賽中遭遇重傷後，身體狀況和比賽狀態有很大疑問，甚至連翼鋒古達度在季中亦要客串中堅。除此之外，復賽之後還新增迪施基利奧和邦路斯這兩位傷兵，加上一直肩膀有舊患的馬菲斯迪歷特，難怪今季後防如此不穩定。

在前場方面，如今連保羅戴巴拿在本輪也受傷，「斑馬軍團」對C朗拿度的依賴將會更加大，35歲的C朗拿度在本季替祖雲達斯在聯賽攻入31球，佔了球隊總入球的4成，戴巴拿身為第二射手也只有11球，另外C朗拿度亦極之依賴戴巴拿的墮後輸送，戴巴拿在今季聯賽貢獻6個助攻，假如戴巴拿要缺陣一段時間，將會嚴重影響祖雲達斯的進攻。希望「斑馬軍團」在取得意甲後不要太過得意忘形，好好準備接下來的歐聯16強次回合，「斑馬軍團」在首回合作客暫時以0:1落後里昂。