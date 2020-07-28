FIFA擺烏龍 丹尼路雷斯反擊：唔好忘記我！

祖雲達斯上場聯賽2比0擊敗森多利亞，提前兩輪意甲封王，該仗有份入球的C朗，繼英超和西甲之後，再於意甲嘗到聯賽冠軍滋味。如此值得慶祝的時刻，國際足協（FIFA）當然不容錯過，並於官方社交平台Twitter發文恭賀葡萄牙球星，不過賀文內容卻因為「擺烏龍」而引起爭議，C朗祖記隊友丹尼路雷斯，更因此向FIFA作出反擊。

根據FIFA的貼文，於西甲（皇家馬德里）、英超（曼聯）和意甲（祖雲達斯）3個聯賽都曾問鼎冠軍的C朗，是全球第一位做出此壯舉的球員，更大讚這位祖記前鋒是外星人。貼文隨即引起祖雲達斯巴西後衞丹尼路雷斯不滿，打出疑惑表情符號作出回應，質疑FIFA貼文內容有錯漏。

事關這位與C朗同期加盟祖記的巴西守將，今季前已曾於西甲（皇家馬德里）和英超 （曼城）捧起過聯賽冠軍，所以當祖雲達斯確認聯賽冠軍後，丹尼路雷斯亦和C朗，同時間成為三地聯賽的冠軍隊成員，成就絕非C朗一人獨有。只可惜丹尼路雷斯過去效力皇馬和曼城，都不是絕對主力，亦難怪未能在FIFA心目中留下深刻印象，慘成被遺忘的人。