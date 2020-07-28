「黑帝」咸美頓得罪蓋茨 IG story耍冧

F1「黑帝」咸美頓（Lewis Hamilton）又講錯嘢！有謂「喺邊度跌低喺邊度再跌低」，經常於社交平台失言的平治車手咸美頓再犯同一錯誤！

事緣「黑帝」於Instagram Story轉貼一段約12分鐘的片段：內容為蓋茨接受美國媒體訪問，講述他正研究新冠肺炎疫苗情況。當中蓋茨指坊間流傳有關疫苗的副作用不盡不實，以及否認以注射疫苗為籍口實為大眾植入晶片。而原帖主人於片段寫上：「我還記得我當年說的第一個謊言。」 意指蓋茨於訪問片段中提及有關新冠肺炎疫苗的一切並不可信。

其實自疫症爆發以來，網絡上一直流傳「未Fact check」有關蓋茨夫婦研發新冠肺炎病毒傳播到世界，再研發疫苗以牟取暴利的陰謀論。坐擁約1834萬名粉絲的「黑帝」於轉貼該Story後，13小時後便刪post，眼見「唔對路」更於Story向粉絲致歉，解釋明白為何大家會誤會他的意思，並指自己轉發時沒有見到原本片段的說明，而他並非反對注射疫苗，亦無意冒犯蓋茨，一直尊重對方慈善工作。

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