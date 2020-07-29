【澳職】獅吼冇科拿即「冧檔」

星期三焦點，當然係澳職賽事，墨爾本勝利於中立場，硬撼布里斯班獅吼。獅吼主帥科拿已經離隊，復賽後對阿德萊德聯又輸波，似乎科拿走人影響唔細；勝利今季令人失望，之前一口氣提拔5名新人，仲有老大哥納博特帶住，為球隊注入新動力，加上雙方近4次交手，勝利全部贏晒，擺明格食格，主勝值得持有。

精選直播表

周三5:30pm 澳職 墨爾本勝利 對 布里斯班獅吼

myTV Gold 302、Now 639、有線655及615台

周四1:30am 意甲 拉素 對 布雷西亞

myTV Gold 301、Now 638、有線654及614台

周四1:30am 意甲 森多利亞 對 AC米蘭

myTV Gold 302、Now 639、有線655及615台

周四1:30am 意甲 薩斯索羅 對 熱拿亞

有線662及602台

周四3:45am 意甲 卡利亞里 對 祖雲達斯

myTV Gold 301、Now 638、有線654及614台

周四3:45am 意甲 拖連奴 對 羅馬

myTV Gold 302、Now 639、有線655及615台