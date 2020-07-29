曼聯招聘廣告洩天機　迪基亞玩完？

身為紅魔曼聯球迷的你，有沒有幻想過有朝一日為愛隊工作呢？曼聯官網近日出現一條招聘廣告，為球會徵聘一隊引援分析師，更列出一系列工作概述，獲聘者除了要為球隊發掘具一隊上陣能力的球員之外，更需要特別為門將的表現作檢討分析，似乎暗示曼聯對現時陣中門將，尤其迪基亞的發揮不太滿意。

作為紅魔一號門將，迪基亞近期上陣經常出現失誤情況，尤其早前英足盃4強對車路士一仗，多次於門線出現驚險場面，令不少曼聯球迷嚇破膽之餘，領隊蘇斯克查的選人決定亦遭受不少批評，其中名宿里奧費迪南，就認為蘇B應該果斷與迪基亞「割蓆」。應否繼續讓這位29歲西班牙門將正選上陣，將會是令蘇斯克查十分「頭痕」的問題。

現時紅魔陣中除了迪基亞之外，還有羅美路隨時候命，不過這位長期擔任後備門將的阿根廷人，為尋求更多上陣機會，亦有可能選擇另覓新東家，據報新升班的列斯聯，就有意羅致這位阿根廷國門。此外，最令曼聯球迷期待的，莫過於現時以租借身分效力錫菲聯的甸恩軒達臣，這位23歲小將今季表現令人眼前一亮，甚至有機會衝擊英格蘭首席國門位置。無論如何，來季這位新任職分析師，都肯定會忙到不停手。