安察洛堤想買恩莫比尼

講起今季意甲最威水人物，取了帶領祖雲達斯衞冕聯賽冠軍的C朗之外，不得不提意甲金靴得主恩莫比尼，這位意大利射手今季聯賽入球數超越C朗，帶領拉素奪得下季歐聯資格，表現出色，亦引起歐洲各大球會關注，其中英超愛華頓領隊安察洛堤，就極力希望將這位意大利同鄉，帶來英超。

恩莫比尼今季意甲上陣35次，最終轟入34球，比射手榜頭號競爭對手C朗多出3球，入球效率驚人，繼2013/14及2017/18賽季後，個人第3次成為意甲神射手。其實這位30歲前鋒的破門能力，早已得到肯定，過去亦曾獲海外球會賞識，先後加盟德甲多蒙特及西甲西維爾，可惜離開意大利之後就即刻熄火，與自己在意甲賽場的表現有好大差別。

雖然如此，愛華頓領隊安察洛堤依然對這位同鄉賞識有加。這位意大利教頭上季季中接過「拖肥」教鞭，最終僅於英超積分榜排名12名。矢志要將球隊打造成英超前列分子的「肥安」，為了引入這位意甲神射手，據報要付出5000萬轉會費，因此已經向球會管理層請示，希望得到更多轉會預算。至於恩莫比尼是否願意放棄跟隨拉素征戰歐聯的機會，就不得而知。