專欄輪住嚟　復賽點算好？好想講波喎！

唔經唔覺，已經超過4個月冇講過波喇，原本仲鬼死咁期待8月22號嘅復賽，搵定晒啲新、舊拍檔到時幫手講波，但點知個疫情愈嚟愈失控，睇個勢似乎唔多樂觀，點算好呢？

雖然聽到有唔少聲音，話不如取消咗個復賽佢，集中精神去準備新球季好過啦！但同時亦有唔少球圈中人，寧願將個復賽進一步濃縮，都希望可以完成埋今個球季佢，除咗唔想白費咗上半季嘅努力之外，亦都好想可以用最公平嘅方式去定到下年度嘅亞洲賽資格誰屬。至於可以點樣濃縮法呢？大家有冇咩建議？

原先最理想嘅安排，係8月22日開始嘅復賽，大部分賽事都去番球隊嘅主場度踢（富力R&F除外），跟住每個周末踢兩至3場，連埋3個盃賽嘅決賽，個半月內就可以搞掂晒喇。若果因疫情令復賽唔可以照原定計劃去踢，咁係唔係可以諗吓，好似2、3月嘅「康城盃」同「足總盃」咁，集中晒一個球場去踢。既然都要閉門，就由一個星期踢3場變成6場，中間再懾番3場決賽，務求喺1個月，甚至3個星期內搞掂晒佢。咁樣嘅話就算褪到9月中先復賽，都唔會影響到10尾展開新球季。唔知足總同6間會出戰復賽嘅港超球會，周四（30日）開視像會議會傾成點呢？

當大家睇新聞見到最高級嗰個，一係唔戴口罩、一係戴口罩露出兩個鼻哥窿，心諗旨意佢帶領大家抗疫就XX啦！最躁係佢做錯嘢唔認，但就要市民承受苦果，36、7度要啲打工仔喺條街度食飯？做唔掂就拿拿聲執嘢走啦！

香港人，加油呀！

大頭