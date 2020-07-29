周四（30日）8時中超A組焦點賽事，港腳陳俊樂效力的廣州富力，將於大連金州體育場與FC廣州上演「廣州打吡」。上仗廣州富力於開咧戰以0比3不敵深圳佳兆業，今仗勢必全力爭取賽季首勝，剛剛首獲中超正選上陣機會的「樂仔」，則期待自己發揮能夠有所提升，直言希望能為球隊贏波。

首戰獲主帥雲邦賀斯重用派任中場位置的「樂仔」，肩負起前場組織進攻重任，更多次為球隊策劃攻勢，最終戰至78分鐘退下火線，獲不少內地媒體好評，稱讚其狀態不俗。然而「樂仔」回顧上仗，就謙稱自己表現一般：「希望下一場可以發揮得更好，幫球隊贏波。」上仗廣州富力於下半場連輸2個12碼，雲帥為失利作總結時，亦認為球員於後場用波要更小心，避免不必要失誤。

面對衞冕冠軍FC廣州，雲帥於賽前記者會上，呼籲球隊要盡快忘記上場失利，迎接新挑戰，更強調保持攻守平衡的重要性：「其實第一場比賽開局，就睇得出我哋有能力創造攻勢，今場比賽我哋需要把握機會，避免禁區內無謂犯規。」FC廣州前鋒韋世豪上仗個人梅開二度， 幫助球隊2比0擊敗FC上海，狀態大勇，此子與巴西主力保連奴，將成為廣州富力重點「招呼」的人物。