【決戰溫布萊】阿仙奴爭歐戰席位盡地一煲

英超於剛過去周日圓滿閉幕，嚟緊周六（8月1日）深夜將緊接上演英足盃決賽，兩支倫敦宿敵阿仙奴、車路士於溫布萊球場爭奪冠軍寶座；今次係兩軍近4年第3次會師決賽，之前2次雙方各贏一次，阿仙奴如果今場輸波，將會相隔25年再次缺席歐洲賽，為名為利為報仇，阿仙奴必須盡地一煲，把握最後機會求翻身！

阿仙奴係英足盃史上成績最好球隊，過去20次入決賽有13次捧盃，對上1次決賽輸波係2001年不敵利物浦1比2，之後6次都能順利封王，包括最近1次於2016/17球季以2比1擊敗今場對手車路士；兩軍喺上屆歐霸盃決賽亦合演倫敦打吡，結果車仔憑倒戈嘅基奧特入波大勝4比1，令阿仙奴失盃兼失歐聯入場券。

阿仙奴今季英超排第8，係自1994/95年度排第12位後、25年來喺英超嘅最低排名，而且佢哋已經於歐霸出局，今場係佢哋爭取出戰來屆歐洲賽嘅最後機會，佢哋對上一次缺席歐洲賽係1995/96球季，當時傳奇領隊雲格仲未上任，甚至部分年輕一輩「廠迷」可能未出世，對呢班球迷嚟講，如果歐洲賽見唔到阿仙奴身影係前所未見，阿仙奴唔想再羞家一定要拚盡。

至於進入「後夏薩特時代」嘅車仔喺聯賽取得第4名，成功確保來屆歐聯參賽資格，加上歐聯進身16強，依家仲有機會爭英足盃，對首次領軍出戰英超嘅林柏特嚟講已經超額完成，佢同阿仙奴主帥阿迪達執教生涯唔算長，今次同係首度領軍打入盃賽決賽，臨場調兵遣將好考功力，睇吓邊個可以寫下歷史新一頁。