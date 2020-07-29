連格唔憂嫁！德英意球會爭住搶

曼聯中場連格雖然在對李斯特城的英超煞科戰攻入一球，替球隊成功取得來季歐聯資格。不過他整季表現乏善足陳，在英超上陣22場只有1個入球，季中在波基斯費南迪斯加盟後，他更隨即被領隊蘇斯克查打入冷宮，不過連格最近卻在社交網站上發文「認衰仔」，未知蘇斯克查和一眾曼聯球迷會否願意相信他。

連格最近在社交網絡發文，為過去球季的低迷表現道歉，：「我望著鏡子中的那個男人，我要求他作出改變。由於種種原因，這個賽季非常困難。無論作為球員還是個人，我都迷失了。」不過連格卻表示自己從未想過放棄，並希望繼續留在曼聯，更承諾會努力找回狀態：「我要付出前所未有的努力，我知道自己在場上和場下是怎樣的人，我也知道我可以恢復曾經的水平。我知道球迷們整個賽季都對我很沮喪，但是我對曼聯以及曼聯的每個人的愛從未離開。這支球隊就是我的家。我會更加努力來幫助球隊實現目標。」

不過早前英國《泰晤士報》曾經引述，有3間球會都對連格充滿興趣，包括英超紐卡素、意甲羅馬以及德甲的慕遜加柏。有報導指，曼聯今夏可能會清洗8-9名球員，以獲取金錢去收購查頓辛祖。假如最後曼聯決定放棄連格，暫時以紐卡素和羅馬最有機會成為這位英格蘭中場的下一站，前者能令他繼續留在英國，至於後者則帶給他全新的出國體驗，更有前曼聯球員史摩寧和米希達利恩作隊友。

27歲的連格目前與曼聯的合約餘下1年，不過曼聯有權將合約再延長多1年。連格總合共替曼聯上陣205次，射入32球和交出20次助攻，出道初年被外界看好，更有「連美斯」之稱。雖然連格在社交網站上表明對曼聯的忠心，不過以近年的差勁表現，相信這位曼聯自家青訓離開奧脫福只是時間問題。