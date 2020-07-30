恩莫比尼贏硬C朗　仲要挑戰一項紀錄

周四(30日)凌晨意甲，拉素以2比0擊敗布雷西亞，前鋒恩莫比尼又入1球，今季聯賽已累積入35球，以1球優勢超越拜仁慕尼射手羅拔利雲度夫斯基，升上歐洲金靴獎「一哥」位置，並領先同日食白果嘅祖雲達斯巨星C朗4球，意甲只剩下1輪賽事，恐怕C朗已經冇得追。

拉素全隊今場積極為恩莫比尼創造入球機會，但為球隊先開紀錄嘅球員反而係中場祖亞昆哥利亞。其後恩莫比尼亦有多次攻門，包括頭槌頂被門將安達拿基撲出，呢位30歲意大利國腳仲有1次單刀射出界。

好彩拉素始終佔盡上風，恩莫比尼終於喺82分鐘入波，正式超越羅拔利雲度夫斯基，升上歐洲金靴獎榜首。

由於德甲已經收咧，「羅拔」冇得追，恩莫比尼只剩下C朗1位對手，但呢位葡萄牙國腳同日為祖雲達斯作客卡利亞里，即使有10次射門，都入唔到波，祖記更加以0比2落敗，C朗今季意甲入波仍然維持31球，已落後恩莫比尼4球。

意甲煞科戰，祖雲達斯主場對羅馬，C朗要入4球，先至有機會追平恩莫比尼，恐怕非常困難。拉素最後1場作客拿玻里，恩莫比尼只要入1球，就可以追平希古恩喺2015/16年球季創下嘅36球意甲單季最多入球紀錄。