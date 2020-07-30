澳職地獄賽程　光輝上盤咪走雞

澳職重開後賽程編排緊密，今午上演嘅阿德萊德聯鬥珀斯光輝，已經係兩軍復賽後第3場比賽，相信球員基本上全部進入狀態。光輝實力強橫，復賽後更有新星丹尼恩咸強勢爆出，志切喺季後賽爭取佳績，今場有望繼續「食住」阿德萊德聯，光輝讓平半，上盤信得過。

光輝雖有西班牙核心迪亞高卡斯度拒絕歸隊，不過就決定留用獲印度球會力斟嘅前鋒祖爾捷安尼斯，之前因紀律問題被處分嘅歷克迪亞高斯天奴亦獲得解凍，攻擊力保持完整。21歲新星丹尼恩咸復賽後仲把握機會上位，連續2場出任正選都以入球作為回報，配合王牌射手科拿路利，光輝戰鬥力不容輕視。

阿聯半隊養傷難發圍

阿德萊德聯喺停擺前連輸4場，聯賽暫停反而令球隊有機會回氣，不過阿德萊德聯本身防守力差勁，今季失球數字僅比包尾中岸水手略佳，而且近日再多米利奧斯歷、哈辛托尼兩人加入十字軍行列，總共5名球員養傷，幾乎冇咗半隊，今場面對勁旅珀斯光輝隨時打回原形。翻查往績，珀斯光輝近5次對阿德萊德聯，取得3勝2和不敗佳績，「格食格」味道濃厚，小讓平半上盤值博。

直播表

周四5:30pm 澳職 阿德萊德聯Vs珀斯光輝

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