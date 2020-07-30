CAS報告出爐　9間英超球會要求處分曼城

歐洲足協早前裁定曼城違反財政公平原則（FFP），禁止參加未來兩季的歐洲賽事，不過隨後曼城向國際體育仲裁法庭（CAS）提出上訴，最終曼城的歐戰禁令獲取消，下季可以繼續出戰歐聯，只需罰款1,000萬歐元。這次能夠逃出生天，曼城固然開心，不過卻引來一眾英超球隊不滿。

周二(28日)國際體育仲裁法庭（CAS）就公布了一份長達93頁的詳細報告，證實超過9間英超球會聯合要求處分曼城，當中包括利物浦、曼聯、阿仙奴、車路士、李斯特城、紐卡素、熱刺、般尼和狼隊。而利物浦和熱刺的領隊，高普和摩連奴亦曾經公開批評CAS的決定。

多間球隊如此憤怒，主要是因為想搶去曼城的歐洲賽席位，好像今季排第5名的李斯特城和第7名的狼隊就可以從中獲益，分別參加來季歐聯以及歐霸。另外假如曼城失去歐聯資格，亦會減低對球星的吸引力，甚至令陣中球員出現離心，從而削弱曼城的競爭力。

該份報告同時指出，曼城強烈否認他們與贊助商阿提哈德航空和阿聯酋航空，串謀將金錢非法注入球隊。另外曼城亦多次不配合調查，令歐洲足協取不到證人證供，或因黑客入侵而洩露有關違反財政公平原則電子郵件的原始版本，最後迫於無奈地以證據不足及失去追究時效性，宣布曼城上訴成功。