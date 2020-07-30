世界「一姐」唔打美網　今年后冠呼之欲出

世界「一姐」芭蒂周四(30日)決定放棄爭逐今年的美網，皆因避免自己及團隊感染到新冠肺炎，這位澳洲名將形容這是一個艱難決定，隨着多位大牌球星先後退賽，令「細威」S威廉絲爭取產後復出以來的首個大滿貫冠軍的機會大增。

這個世紀疫情在全球肆虐，特別是美國仍未見有緩和迹象，芭蒂在聲明中表示：「為自己及團隊艱難地作出了這個決定，我們不想冒險飛到美國，因此不會參加西南公開賽及美國公開賽，希望美網順利舉行，但目前未決定是否參加法網或未來數周的歐洲賽事。」美網的賽前是8月31日至9月13日，而法網則於9月27日在巴黎展開。

上屆法網冠軍芭蒂是繼世界排名第二的溫網冠軍施蒙娜、去年美網冠軍兼世界排名第六的加拿大名將安德莉絲高及日本球星大坂直美等，宣布缺席今年美網，這意味着今年爭逐女單后冠的陣容星光黯淡，而早前已宣布參賽的美國球星S威廉絲將成為奪標的超級大熱，值得一提的是細威自2018年產女之後，多次與大滿貫冠軍擦身而過，特別在美網連續兩年屈居亞席，今年美網是她爭逐個人第24「貫」的良機。

據悉，至目前為止的資料顯示，參加今年美網的球員，男子世界排名TOP43當中有40人會出戰，當中包括世界一哥祖高域及西班牙拿度，但TOP53的女子球之中就只有39人出賽。

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！