港超聯　8‧22復賽無望　球會意見3vs3

第3波新冠肺炎疫情爆發，為原定8月22日展開的復賽增添不穩定因素，香港足球總會周四（30日）召開視像會議，與各港超球會商討最新復賽安排。主持會議的足總主席貝鈞奇會後表示，各會對是否腰斬今季賽事意見不一，但就認為原訂8月復賽機會渺茫。

為配合政府應對第3波疫情，康文署早前已經關閉轄下球場，將軍澳足球訓練中心（FTC）亦再度封閉，令多支港超球隊再次陷入無場練波的尷尬局面，各隊復賽備戰大受影響。原訂港超將於8月22日重開，但貝鈞奇認為現時疫情嚴峻，8月堅持復賽已經不切實際。

貝鈞奇透露現時仍有份征戰餘下賽事的各間港超球會，對於聯賽應否繼續舉行意見不一，其中富力R&F、愉園及理文傾向腰斬聯賽，而傑志、東方龍獅和冠忠南區均表態希望繼續，其中今日有份現身足總參與會議的足總董事兼冠忠南區會長黃良柏，會後亦表達球會堅持復賽的意願：「如果疫情好轉番，可以喺3、4個禮拜內，完成到比賽，將2019/20聯賽冠軍定到落嚟，代表香港出戰2020/21亞洲賽先更加名正言順。」無論今季賽事最終如何，6隊港超球會均同意以不影響下季的原訂安排為依歸。至於3項今季未完成的盃賽決賽，貝鈞奇則謂各球會大致同意應該繼續保留。

至於復賽的形式，貝鈞奇就引述足總醫學委員會主席容樹恒醫生的建議，表示可仿效中超等聯賽進行賽會制，並讓各參賽球隊，於指定地點統一集宿，方便檢疫等工作。但貝鈞奇認為實際執行上有一定難度，包括經費、資源和場地等問題，都需要進一步研究。他補充最快下周會召開足總董事會，反映各港超會的意見。