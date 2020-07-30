冇波打仲可以睇波！NBA周五重啟　

從前有一班勇者，他們戰勝病毒、克服傷患，經過無數考驗，終於來到美國奧蘭多迪士尼「泡泡園區」，為NBA重新揭開戰幔。兩支奪標熱門湖人和快艇於揭幕戰狹路相逢，這場西岸決賽前哨戰為NBA復賽打響頭炮。目前已有12隊鎖定季後賽資格，餘下4個席位到底花落誰家，停賽4個月後，答案即將分曉。

全新賽制造就轉機 邊緣球隊的廝殺

NBA僅讓目前東西岸排名前8的球隊，及6隊與分岸第8名相差6個勝場的球隊，總共22隊參與復賽。他們先會進行8場常規賽確定排名，若第8、9名球隊差距在4場內，雙方將最多打2場附加賽爭奪季後賽最後一席。季後賽沿用傳統的7場4勝制，最遲10月13日決出總冠軍。

值得一提的是，由於復賽無分主客場，對已提前鎖定季後賽資格的球隊而言，常規賽的首要目標或是寓賽於操，而非追求戰績和排名。真正的廝殺將在季後賽邊緣球隊間展開，當中西岸競爭尤為激烈，由灰熊（32勝33負）、拓荒者（29勝37負）、塘鵝（28勝36負）、帝王（28勝36負）、馬刺（27勝36負）及太陽（26勝39負）爭奪第8名的入場卷。表面看來灰熊最具優勢，但有數據專家統計各隊最後8場常規賽賽程難度，發現灰熊、拓荒者難度相當，在22隊裏排行第5、6名，塘鵝難度最低，絕對有機會「逆襲」。

而東岸有籃網（30勝34負）、魔術（30勝35負）及巫師（24勝40負）角逐第7、8名。雖然巫師與魔術相差5.5個勝差，但在新賽制下，只需追近到4個勝場即可獲得附加賽機會，必定會全力以赴。

西岸決賽前哨戰？揭幕戰再現洛城打吡

NBA復賽首日即有2隊奪標熱門隆重登場，勒邦占士和安東尼戴維斯領軍的湖人，將會火併李安納和保羅佐治坐陣的快艇。雙方此前三度交手，快艇暫時領先2：1，但經過漫長的停擺，球隊戰力和狀態都要重新調整。

快艇季初飽受傷患困擾，佐治因肩傷缺席頭11場比賽，李安納則因膝傷持續輪休。但前者早前透露球隊已滿血回歸：「我們過往有些球員受傷，停賽給予我們時間恢復到100%。」後者也表示停賽期間一直鍛練身體，務求變得更強壯，目前感覺非常好。惟快艇熱身賽期間短兵缺將，夏維爾、比華利和路易威廉斯先後告假離開「泡泡聯盟」，當中最佳第六人威廉斯被曝出出沒脫衣舞酒吧，需要延長隔離期到10日，勢缺席洛城內戰，對快艇戰力影響頗大。

湖人方面，除防守尖兵巴特利退出復賽，控衛朗度早前訓練期間手指骨折，需要休養6到8周。為填補戰力，紫金軍簽進自由球員JR史密夫。儘管他已闊別聯盟超過1年，但日前對巫師的熱身賽轟進6顆三分球，協助球隊告捷，可見占士曾經的「御前帶刀護衛」寶刀未老。

傷兵重返戰線 小試牛刀或撼動戰局？

停賽逾4個月後，多名因傷報銷的球員傷勢好轉，紛紛在熱身賽復出小試身手，當中76人的西蒙斯、雷霆的羅拔臣、拓荒者的盧傑表現頗有驚喜，有望成為球隊爭勝的最後拼圖。

76人當家球星西蒙斯自2月22日對陣公鹿後，因背傷高掛免戰牌，原本預料季後賽方可復出，但他疫情期間積極復健，終於日前對陣灰熊的熱身賽登場，不僅改打大前鋒，更破天荒投進1顆三分球。要知道西蒙斯一向「惜投如金」，3季外線出手23次，僅命中2球，若能開發長程砲火，絕對有助球隊更進一步。雷霆防守悍將羅拔臣自2018年1月左膝髕韌帶撕裂後，因傷勢反覆闊別賽場30個月，日前同樣重返戰線，更在對陣76人的最後關頭命中2記三分球制勝，正負值高達+29，獲基斯保羅盛讚為「職業生涯最好的隊友之一」。而拓荒者中鋒盧傑也克服左腳骨折滿血回歸，為球隊爭奪季後賽最後一席增添籌碼。

疫境掙扎 那些被肺炎選中的人

曾感染新冠肺炎的球員現在怎麼了？最先確診的爵士中鋒高拔、金塊的祖傑及火箭的韋斯布克等球星已面全康復並於熱身賽上陣，其中身高2米13的祖傑頭兩仗改打控衛，對塘鵝一戰更交出了雙雙數據，不過他在第三場熱身賽已重新回到中鋒位置，且看正式復賽後減磅不少的他能否為金塊帶來更多驚喜。籃網是慘被新冠肺炎選中的一隊，全隊先後共有9名球員「中招」，而兩大星將杜蘭特及艾榮因傷提早收咧對球隊更是沉重打擊。籃網復賽前緊急簽入安達臣（Justin Anderson）、40歲的哥羅福，前者亦曾是確診患者，至於哥羅福則有長達15個月沒有在NBA比賽過，名單只有14人的籃網熱身賽錄得1勝2負。

「泡泡嬰兒潮」 球隊老婆二選一

踏入8月，又有球員離隊，至少4位。他們不是確診，更不是受傷，暫時離開奧蘭多園區，是為了迎接小生命的誕生，這段「泡泡嬰兒潮」將帶來什麼影響？雷霆最佳第6人Dennis Schroder、爵士得分主力Mike Conley分別於8月中及8月尾告假，至於塞爾特人9月更有希活和法籍中鋒Vincent Poirier缺陣，對於有望出戰東岸四強甚至決賽的塞爾特人，損失的確難以估計。

家中已有3名千金的希活終於「追仔」成功，即將再做爸爸的他認為，家庭始終排第一：「下這個決定並不難，之前3個孩子出生時我都陪伴在旁。生命中總有更重要的事情，我一定會陪在她的身邊。」由於這幾位球員告假理由已獲NBA批准，只要他們離隊不多於7日，期間每日乖乖做病毒檢測並呈陰性，回奧蘭多後只需隔離4日便可歸隊。

毋忘抗命 移師球場的平權運動

「Black Lives Matter」種族平權運動在美國愈演愈烈，雖然一眾球員無法現身街頭，卻無阻他們繼續發聲。聯盟容許球員穿著印有平權標語的球衣，並列出29個選項，350名參與復賽的球員已有285名選定字句，當中「Equality」一詞最受歡迎，「Black Lives Matter」緊隨其後。

另外，據美媒報導，兩隊爭標熱門湖人和快艇，已與公鹿、速龍、塞爾特人、熱火、金塊和爵士達成共識，在復賽首戰演奏國歌時單膝下跪，表達對種族歧視的抗議。聯盟亦在復賽球場地板髹上「Black Lives Matter」字樣，非常醒目。

泡泡新體驗 零球迷好事定壞事

復賽會以閉門形式於奧蘭多迪士尼ESPN運動世界進行，意味着各隊將不會有「主場優勢」，對球員來說絕對是全新體驗。為了讓場面不至於冷清，NBA於場邊圍起17尺螢幕板，透過微軟的「Together」模式，讓320位在家的球迷呈現在觀眾席上。不過技術似乎有待改善，拍攝距離不同令球迷頭部看來大小不一，而眾人同時揮手時更覺詭異。為減低傳播風險，球場另有特別安排，板凳球員及教練團隊需保持安全距離，而數據團隊亦需要於樹脂玻璃包箱裡工作。

比賽時沒有球迷熱烈打氣，相信不少球員難以適應，但最愛噴垃圾話的「甜瓜」安東尼就直言「樂在其中」。幸好，不只是對手的垃圾話，隊友們「愛的鼓勵」同樣聽得清清楚楚。由熱身賽所見，很多球員即使回到板凳，都會像真球迷一樣落力打氣，快艇主帥李華士同意球迷不在，反而令球隊更加團結：「沒有球迷，我們更要出聲、多鼓勵，我特別愛看我們的球員如何鼓勵隊友，真的很棒！」

NBA復賽首天賽程

香港時間：7月31日（星期五）

地點：奧蘭多迪士尼ESPN運動世界

6:30am 塘鵝 vs 爵士

9:00am 湖人 vs 快艇

（體通天下直播）