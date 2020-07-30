疫情無阻「划」出世績　陳至鋒成香港第1人

22歲的香港賽艇運動員陳至鋒刷新世界紀錄！即使面對疫情威脅，香港賽艇隊隊無法在戶外進行水上訓練，並暫時以陸上賽艇機練習，而陳至鋒於Concept 2室內賽艇（滑軌）輕量級男子19至29歲30分鐘項目，以8772米成績，刷新世界紀錄。陳至鋒也是目前 Concept 2室內賽艇各項目紀錄保持者中，唯一的香港運動員。

[p2]

儘管原定訓練受阻，但整個香港賽艇代表隊依然努力不懈，而陳至鋒更專注個人訓練，並相信教練團隊，他表示：「起初並不知道室內賽艇（滑軌）30 分鐘屬世界紀錄之一，而自己是按照教練要求，根據過往進行的室內賽艇機乳酸測試所得出的數據，然後在30分鐘 內保持1分42至43秒的速率。開始時，我感覺自己做不到，但教練們叫我相信他們的判斷，嘗試盡力去做，最後意想不到自己能夠完成。」

[p3]

現時，陳至鋒會繼續專注室內賽艇訓練，裝備自己，期望能爭取來年奧運參賽 資格。同時，他會以室內賽艇（滑軌）30分鐘項目為個人目標之一，嘗試進一步突破世界紀錄。

[p4]

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！