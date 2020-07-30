奧蘇再斥桌總：根本當我哋係白老鼠

因新冠肺炎疫情而推遲上演的世界桌球錦標賽周五(31日)將在克魯斯堡劇院開打，「火箭」奧蘇里雲開賽前再抨擊賽會容許觀眾進場觀戰，將球員當成「實驗室的白老鼠」，完全不顧及球員的安全及健康。

比賽將於周五展開，雖然英國多項賽事包括英超都以閉門進行，但賽會早已公布可有限地讓觀眾入場，而每一節將有大約300名球迷，這是英國首個可容觀眾的室內體育賽事。本身有哮喘的49歲名將咸美頓已從外圍賽殺入正賽，他對自己的身體情況甚為擔心，並表示賽會太早決定可讓觀眾觀戰。

一早已強調閉門作賽的奧蘇里雲，開賽前接受訪問時再次鬧爆賽會：「我們這些桌球員，簡直被當作為實驗室的老鼠一樣，世桌總應該從現在開始就要同觀眾做檢測，為何未開始跟桌球員做檢測，我相信幫安東尼咸美頓做檢測肯定比起路易斯咸美頓（F1黑帝）花費更少。」

奧蘇首圈將會對住外圍賽出線的泰國名將塔猜亞，爭取第六次捧走世界冠軍的他強調如果比賽感覺不爽，又或者知道自己未能奪標，倒不如首圈出局，以目前他的心態及對賽事的擔憂，火箭首圈拜拜絕對意外。

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