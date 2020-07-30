中超　不在廣州上演的廣州打吡！富力吞5蛋

中超第一階段大連賽區，第二輪賽事上演「廣州打吡」，香港中場陳俊樂效力的廣州富力大戰，擁有保連奴、泰利斯卡、布朗寧（蔣光太）等星級球員的廣州恒大，惟富力實力欠奉，被對手大炒5比0，開季至今兩戰皆北，顆粒無收兼狂失8球。

自上輪慘負深圳佳兆業0比3後，廣州富力矢志在今輪對廣州恒大的硬仗中搶分，今戰正選陣容並無大變動，僅左翼由常飛亞取代金波，「樂仔」續任進攻中場支援前線連拿天奴和沙希域。

廣州富力開賽初段搶攻嘗試主導戰局，惟8分鐘便被廣州恒大攻陷大門，保連奴接應楊立瑜直傳射近柱掛網，恒大早段取得領先優勢。或因為未適應中超節奏，陳俊樂在中場面對保連奴未佔優勢，偶而也有誤傳或犯規。戰至27分鐘，「樂仔」直傳給連拿天奴，此子再橫傳沙希域轉身即射高出。經一輪調整後，「樂仔」跟上節奏，除博得高准翼犯規外，38分鐘接應沙希域傳送，禁區內起腳僅被守衞阻擋。不過論班底恒大始終勝一籌，效力過愛華頓的蔣光太一記長傳，接應的梅方力壓丹比利傳中，韋世豪無人看管下撞入，恒大領先到兩球。其後，陳俊樂中路帶空傳給連拿天奴，這位巴西翼鋒起腳，被門將劉殿座托出底線，恒大半場取得2球領先優勢。

富力下半場換入李提香，取代上半場表現欠佳的丹比利，但未能創造出具威脅攻勢之餘，更被恒大入多一球。53分鐘，高准翼左路長驅直進，如入無人之境帶入中間射成3比0。屋漏兼逢連夜雨，62分鐘唐淼禁區犯手球被判罰12碼，泰利斯卡一矢中的，恒大贏到4比0。已經半放棄的富力再換入陳志釗和黃政宇，奈何已返魂無術，「樂仔」更在入楔時不慎踢跌對手被判黃牌。補時5分鐘，後備入替的中國國腳艾傑臣罰球直入錦上添花，廣州恒大以5比0大勝廣州富力，成為今次「廣州打吡」的贏家。

另外，同組上海申花在較早時段，憑金信煜等球員的入球，以3比2擊敗深圳佳兆業，令深圳跌落A組第二名，而廣州恒大則暫以6分高踞大連賽區榜首。