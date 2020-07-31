曼城擊敗曼聯　4.2億簽「新古列治」

曼城防線不穩，成為失落今季英超冠軍嘅主因，會方痛定思痛，迅速出手以4100萬鎊(約4.2億港元)搶購般尼茅夫中堅尼敦阿基，並已經獲得般茅接受，只要同尼敦阿基達成個人待遇條款，就可以正式公布呢位25歲荷蘭國腳入「城」。

早前已傳出一旦般尼茅夫降班，就會出售值錢球員填數，尼敦阿基成為首批「靚貨」，3星期之前，有消息指曼聯想收購佢。不過，曼城出手更快、更有誠意，加上般尼茅夫已篤定降班，急於散貨，因此接受曼城嘅報價。

據悉，尼敦阿基未來幾日就會去曼城進行體測，如無意外，雙方將會簽約5年，尼敦阿基現時周薪為4萬鎊，預料入「城」之後，人工將會倍增。

尼敦阿基9年前由飛燕諾青年軍轉車路士青年軍，但佢獲提升上車仔一隊之後，上陣機會非常少，先後被外借去雷丁、屈福特、般尼茅夫，3年前被般尼茅夫以2000萬鎊買斷。

尼敦阿基可以勝任防線多個位置，加上外型同荷蘭名宿古列治非常相似，因而有「新古列治」之稱。曼城今季一直鬧中堅荒，甚至經常要防中費蘭甸奴客串中堅，相信尼敦阿基加盟曼城之後，可以穩坐正選。