韋婉婷續任正選　助維拉斯尼亞奪雙冠

「阿爾巴尼亞盃」周四（30日）晚上演女足的決賽賽事，香港足球女子代表隊成員韋婉婷所效力當地聯賽冠軍維拉斯尼亞（Vllaznia），以4比0輕取應屆聯賽亞軍Apolonia，連續7季成為勇奪聯賽及盃賽錦標的「雙冠后」！

維拉斯尼亞今仗於比賽初段便將比數拉開，分別於9分鐘及19分鐘藉角球攻勢和禁區外的一記遠射建功，領先至2比0。今仗以左翼位置出任正選的韋婉婷，於37分鐘則於禁區內配合隊友撞牆，製造機會予阿爾巴尼亞國腳Lucie Gjini射成3比0完半場。韋婉婷於換邊後戰至60分鐘被換出，而球隊隨後則於76分鐘則憑一記12碼射成4比0完場。

「韋婉」於賽後表示，感覺今仗是自己跟隊友們配合得最好的一場，無論隊友抑或自己均比之前踢得好，亦因為大家表現也比較好，球隊隊形得以保持之餘，亦具有整體性，所以能夠以這場盃賽作結尾感到高興。然而，「韋婉」在完季後因下季合約未能跟球會達成共識，因此不會留效，不過她坦言今次外流收穫豐富︰「今次經歷最大得著係識到一齊住、一齊生活嘅隊友，佢哋好照顧我同幫咗我好多。另外自己喺心理上都成長咗，同埋喺身體對抗上應該都有得著！」