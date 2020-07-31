【官宣】派路做祖記U23教練！沙利驚緊

祖雲達斯正式宣布由名宿派路出任球隊U23主帥。這位現年41歲的前意大利國腳曾效力過國際米蘭及AC米蘭等意甲豪門，亦曾為「斑馬軍團」上陣119場，更是2006年意大利捧起世盃的冠軍成員之一，如今這位中場大師可以將其球場上畢生所學，教授給一班年輕球員。

祖記於官網公布消息時，歡迎這位名宿重返球會：「派路同祖雲達斯嘅新挑戰現正開始。」這位前意大利球星還有幾個月就完成歐洲足協職業教練課程，取得職業教練資格，屆時將可以帶隊出戰各級別賽事。

祖記U23現征戰意丙，今季最終打入升班附加賽第4圈，可惜無緣升上意乙。外界猜測球會會長阿涅利今次請派路出山執起U23教鞭，是希望讓這位昔日中場大師吸取場邊執教經驗，日後準備接手祖記一隊主帥職務，現任教練沙利應該有危機感。

除了公布新U23主帥人選，祖記亦正式公開球隊新一季主場戰衣，新球衣回歸「斑馬軍團」傳統黑白相隔的直條球衣設計，配上金色的隊徽和主要贊助，整體感覺盡顯豪門貴氣，以及繼續雄霸意甲的決心。