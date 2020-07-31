NBA回歸！勒邦占士欠手感照贏打吡戰

闊別4個多月，NBA周五（31日）在奧蘭多迪士尼重啟戰幔，備受矚目的洛城打吡戰有安東尼戴維斯轟進34分8籃板4助攻，及勒邦占士在讀秒階段補籃命中，帶領湖人以103：101險勝快艇。

比賽開始前，所有球員穿著印有「Black Lives Matter」的黑色T恤，在演奏國歌時單膝下跪，聲援美國近月的黑人平權運動。部分球員隨後換上印有「Equality」、「Justice」、「Peace」等標語的球衣作賽。

快艇此役缺少兩名板凳主力路易威廉斯和夏維爾，僅靠李安納和保羅佐治維持攻勢，上半場一路挨打，一度落後13分。換邊後保羅佐治射進3記三分球，帶動快艇打出14：1的攻勢，一口氣反超前11分。但「紫金軍」勝在兵多將廣，先有安東尼戴維斯單節豪取12分，第四節再有韋達斯、古斯馬、勒邦占士和格連連環發炮，其中手感冰冷的「大帝」在最後12.8秒完成準絕殺補籃，終以103：101驚險告捷。這場洛城內戰吸引拓荒者雙槍列拿特、CJ麥哥林及安東尼到場觀賞，畢竟目前排行西岸第9的拓荒者若成功晉級季後賽，第一輪極可能面對湖人。

稍早的揭幕戰由爵士和塘鵝合演。值得一提的是，聯盟首名確診者高拔射進NBA復賽第一球，並在最後時刻命中關鍵兩罰，協助爵士以106：104反勝塘鵝，可謂別具意義。高拔賽後表示：「人生就是這麼不可思議，我很高興能夠重返球場做我熱愛的事，與隊友一起試著贏得比賽。」

而塘鵝超級狀元錫安威廉臣僅出場15分鐘，8射6中獲得13分，他賽後表示出場時間受限，令其感到有點沮喪：「儘管我很渴望上場打球，但我知道球隊並不是想阻礙我，我相信球隊的決策是正確的。我會用幾場比賽來重新找回自己的節奏。」

是日賽果：

爵士 106：104 塘鵝

快艇 101：103 湖人

周六賽程：

2:30am 籃網vs魔術

4:00am 巫師vs太陽

4:00am 拓荒者vs灰熊

6:30am 公鹿vs塞爾特人

8:00am 馬刺vs帝王

9:00am 獨行俠vs火箭

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