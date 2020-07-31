麥巴比受傷缺陣　PSG靠晒尼馬

周六(8月1日)凌晨法國聯賽盃王者之戰，力爭「4冠王」嘅巴黎聖日耳門（PSG）於中立場巴黎法國球場同里昂爭冠軍。PSG近4次對里昂贏3次，表面上強弱懸殊，不過睇番比賽過程絕非一面倒，有3次半場打成平手，而且PSG上場法足盃決賽有基利安麥巴比受傷，為免再有球員傷出，相信PSG今場會更加避重就輕，伺機而動，波童推介半場和。（myTV Gold 302、Now 639、有線655及615台周六凌晨3時10分直播）

PSG上周於法足盃決賽1比0擊敗聖伊天，闖過「4冠王」第2關，可惜前鋒基利安麥巴比被粗暴踢傷，除咗今仗肯定缺陣，下月重開嘅歐聯8強對阿特蘭大亦唔使預佢，對爭做「4冠王」有一定影響。雖然PSG前線人才濟濟，不過麥巴比有腳法、有速度，球隊經常靠佢喺邊線快放破密集，好似上場擊敗聖伊天嘅奠勝入波，正係麥巴比一次個人突破後射門被擋，然後由尼馬門前「執雞」補射入網，依家冇咗麥巴比，前線威脅大大減低，對方守衞要布防亦相對容易。

迪比復出里昂夫添

里昂喺上季法甲腰斬前排第7，除非佢哋可以喺稍後時間重開嘅歐聯捧盃，否則今場係佢哋爭取出戰下屆歐洲賽嘅最後機會。里昂近期熱身賽先後擊敗尼斯及些路迪，狀態唔錯，而且上季季中受傷嘅隊長迪比及中場新星雲尼艾迪拿迪已康復，夫添出擊未必冇得打。雖然里昂近4次鬥PSG輸3次，不過其中有3次喺上半場同PSG打成平手，有氣有力嘅時候形勢唔輸蝕，今場一場過決勝負，相信大家都會踢得更為謹慎，半場和開出機會高。