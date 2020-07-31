F1車手首宗確診！佩雷斯兩站無得玩

佩雷斯成首位確診的F1車手！佩雷斯在英國站比賽前對新冠肺炎病毒檢測呈陽性，意味着他將缺席本周末的英國站比賽，並根據英國的規定需要隔離10天，換言之在銀石賽道上演的兩站賽事都不會有這位墨西哥車手的蹤影。

為了避免在賽場內爆發群眾感染，FIA要求所有進入賽事場地的車手及工作人員均須接受新冠病毒檢測，目前排在第六位的墨西哥車手佩雷斯，在英國大獎賽前的檢查被驗出對病毒呈陽性，使他成為首個確診感染新冠肺炎的F1車手，而在之前的匈牙利站比賽也曾驗出有兩名工作人員確診。

佩雷斯在Twitter上拍片透露自己的狀態，片中的他精神不錯，他表示自己並沒有任何確診徵狀：「我感到非常難過，這顯然是我生涯中最傷心的其中一日，車隊對本周日的比賽已做好百分百的準備，我的確診顯示我們每一個人都很容易會感染到這病毒，我不知道自己從那裡感染，也完全沒有病徵。」他感謝各車手、車隊、車迷的關心和支持，他會在這個艱難的時刻變得更加堅強，亦呼籲大家要照顧好自己和家人，期望很快就能回歸賽道。

佩雷斯所屬的Racing Point車隊在社交網站上交代他的情況：「佩雷斯身體狀況良好，精神狀態亦不俗，但他目前仍需遵照英國相關公共衛生指引進行自我隔離。」而曾跟佩雷斯緊密接觸的車隊成員也需自我隔離並再次接受病毒檢測，但FIA在防疫指引中列明賽事並不會因有車手感染而取消，「如遇有車手確診，將可由後備車手補上參賽」。Racing Point車隊與其引擎供應商平治關係密切，並共享其後備車手，包括：比利時車手范當和佩雷斯的墨西哥同鄉古鐵雷斯，因此外界相信Racing Point車隊會派遣兩人之一或其他居住在英國或鄰近國家的車手，頂替佩雷斯出戰。

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