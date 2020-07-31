中甲　羅素酒店隔離中　為歸隊搏命操

香港隊後衞羅素自月中轉投江西聯盛後，一直未與球隊會合。據其經理人轉述，這名英裔球員上周六（25日）已返回內地，現正在位於廣州的酒店隔離檢疫，並在房內進行一天3次自行操練以保持狀態，迎接盛傳於8月中開季的中甲聯賽。

現時32歲的英裔港將羅素，雖然早於7月16日已被原球會河北華夏幸福宣布，外借至中甲球會江西聯盛，惟因為航空及疫情等問題，加上其妻子剛誕下兩人的愛情結晶品，要留在英國照料家人，令其延至上周六（25日）才正式返回內地。羅素現時正在廣州的酒店隔離檢疫，為保持狀態，他在房內每天進行3課獨自操練。據其經理人Facebook專頁上載的影片所見，他即使在狹隘的環境仍沒有怠慢，進行了球感恢復、防止受傷等十數組動作，顯得相當勤力。

另外，繼中超上周末開鑼後，內地傳媒盛傳中甲亦將於8月中展開，賽制也採取類似中超的賽會制，選址都勻、成都及梅州三座城市作比賽場地。有傳江西聯盛被安排在梅州賽區，其餘5支球隊還包括長春亞泰、南通支雲、梅州客家等。意味着羅素將有機會與效力梅州的梁諾恆，在今季中甲賽場上合演「香港打吡」。