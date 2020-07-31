【歐戰回歸】中立場改制史上最激

隨着歐洲各地聯賽陸續煞科，兩大盃賽歐聯及歐霸即將重燃戰火！歐霸16強於下周三（8月5日）深夜率先復賽，歐聯16強則於下周五（8月7日）深夜重開，歐洲足協更破天荒將8強至決賽移師至中立場舉行，並取消主、客兩回合制，改以一場過決勝負，戰況定必比以往更為激烈。兩大葡萄牙猛將C朗拿度及波基斯費南迪斯於聯賽重開後狀態大勇，有力帶領祖雲達斯及曼聯於兩大盃賽脫穎而出！

先講歐聯，4場尚未進行嘅16強次回合將按照原定安排喺球隊所屬主場舉行，包括巴塞隆拿對拿玻里（首回合和1:1）、拜仁慕尼黑對車路士（首回合拜勝3:0）、曼城對皇家馬德里（首回合曼勝2:1）及祖雲達斯對里昂（首回合里勝1:0），之後8強、4強及決賽則移師葡萄牙里斯本上演，並改為一場過淘汰制。

根據抽籤結果，以上4場勝方將分別於8強及4強交鋒，換句話說，C朗拿度有機會8強倒戈鬥皇馬、4強再遇宿敵美斯；皇馬、巴塞亦有可能於4強合演國家打吡，加上同線仲有英超億萬大軍曼城及復賽後保持全勝嘅德甲班霸拜仁慕尼黑，列強為爭入決賽必打崩頭。

至於另一邊8強戲碼充滿新鮮感，除馬德里體育會之外，其餘3隊RB萊比錫、阿特蘭大及巴黎聖日耳門都係決賽新丁，同時亦肯定今屆會有一支從未贏過冠軍嘅球隊殺入決賽，4隊為創歷史亦肯定各不相讓。

歐霸方面，16強有6場已進行首回合，次回合繼續於所屬球隊主場上演，西維爾對羅馬、國際米蘭對基達菲則會連同之後的淘汰賽，改往中立場德國4個城市科隆、杜塞爾多夫、杜伊斯堡及蓋爾森基興舉行。

英超勁旅曼聯於16強首回合大勝奧地利代表寧斯5:0，晉級機會高唱入雲，如果他們能在8強殺敗巴沙克舒希或哥本哈根的勝方，4強有可能遇上西維爾或另一支英超代表狼隊，有望繼16/17球季後再入決賽。3支德甲球隊利華古遜、法蘭克福及禾夫斯堡於另一條線分途出擊，當中只有利華古遜在16強首回合贏波，如果利華順利過關，8強將會硬撼國際米蘭或基達菲，一旦晉級亦有機會與德甲代表同室操戈，爭標之路荊棘滿途。