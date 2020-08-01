【英足盃】黐線！阿仙奴入決賽捧盃率100%

星期六賽事焦點，英格蘭足總盃決賽，由阿仙奴中立場對車路士。

阿仙奴經歷動蕩一季，英超最終排第8，足總盃成為該隊爭取歐霸盃資格最後希望，今場肯定會搏命。其實阿仙奴在季尾愈踢愈好，聯賽擊敗利物浦，足總盃4強淘汰曼城，砌低今季英超冠亞軍，上述戰績車路士都做唔到。

仲有個數據值得留意，原來阿仙奴最近6次打入足總盃決賽，全部成功捧盃，對上一次捧盃就係3年前決賽擊敗車路士，今場決賽阿仙奴受讓，當然要捧讓球主勝。

‧邪神

焦點賽事直播表

周六3:00pm 澳職 墨爾本城 Vs FC悉尼

myTV Gold 301、Now 638、有線654及614

周六6:00pm 日職 大阪飛腳 Vs 川崎前鋒

有線661及601

周六6:00pm 韓職 全北汽車 Vs 浦項制鐵

無綫85台

周六7:30pm 蘇超 鴨巴甸 Vs 格拉斯哥流浪

myTV Gold 301、Now 638、有線654及614

周日0:30am 英足盃 阿仙奴 對 車路士

無綫85台

周日3:45am 意甲 阿特蘭大 Vs 國際米蘭

myTV Gold 302、Now 639、有線655及615

周日3:45am 意甲 拿玻里 Vs 拉素

有線661及601