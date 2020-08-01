【英足盃】仙車一樣咁愛！法比仔撐廠捧盃

兩大倫敦死敵阿仙奴同車路士，將於周日凌晨 (2日)爭奪英足盃，曾經打過呢兩隊嘅中場法比加斯，坦言阿仙奴更需要捧盃，但強調呢兩大倫敦球會都係佢至愛球隊。

對於兩大舊東家於英足盃決賽交鋒，現效力摩納哥嘅法比加斯話阿仙奴更需要呢項錦標，因為可藉此進軍下屆歐霸，相反車仔幾乎每年都捧盃咁濟，而且已肯定有份打歐聯，飢渴感唔及依家乜都冇嘅兵工廠。

33歲嘅法比加斯，於2003-2011年在阿仙奴成名，其後轉投巴塞，2014年佢重返英超竟加盟死對頭車仔，被「廠迷」視為二五仔，不過佢冇後悔，仲認為呢個係佢職業生涯最正確決定，因為兩次捧英超冠軍都喺車仔。法比仔話兩隊佢都咁愛，不過阿仙奴要踢得好睇，而車仔則只在乎贏波，唔介意踢得醜陋，呢點係兩軍文化上嘅差異。

2007年英聯盃決賽同樣係「仙車」之爭，當時阿仙奴反輸1:2，當時法比仔同車仔中場林柏特發生衝突，佢話自己嗰陣衰在太年輕同情緒化，依家已同林伯冰釋前嫌，仲話會考慮學林伯咁教波，不過佢會踢3至4年波先至再諗。