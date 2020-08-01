【英足盃】阿仙奴搶盃受讓撐下盤

今晚喺溫布萊球場舉行嘅英足盃決賽，爆發倫敦打吡，由阿仙奴硬撼車路士。雙方近4年來第3次於盃賽決賽碰頭，雖然阿仙奴今季聯賽排名遠遜車仔，但卻係英足盃之王，近6次殺入決賽均捧盃而回，今仗亦係爭取下屆歐霸盃入場券嘅最後機會，戰意更勝一籌，受讓平半必捧下盤。（無綫85台周日凌晨零時30分直播）

阿仙奴今季英超僅列第8位，係25年來最低排名。主帥阿迪達巧婦難為無米之炊，惟有先改善防守，尤其係變陣343陣式，刻意縮後打反擊，減低大衞雷斯「自爆」機會，更可讓隊長奧巴美揚有更多空間打突擊，令對手谷得太前從而顧此失彼，早前先贏利物浦，再喺英足盃4強淘汰曼城，證明呢招誘敵之計，對強隊特別奏效。

車路士青春班經驗輸蝕

車仔季初受制「禁買令」，但能夠將士用命獲得聯賽殿軍，取得歐聯入場券，主帥林柏特可謂超額完成。當然車仔都想捧盃贈興，不過呢支青春班表現欠穩，聯賽連盃賽在內，近8場5勝3負共失14球，經驗不足。同時球隊唔打算同韋利安續長約，亦有傳佢想留喺倫敦而打算轉投阿仙奴，但呢位老將復賽後入4球兼有1次助攻，礙於佢有可能投敵，林伯都考慮決賽唔用佢，無疑自斷一臂。

由於阿仙奴今季聯賽曳爆，若想取得下屆歐霸盃參賽資格，必須勇奪英足盃。翻查紀錄，阿仙奴之前20次進身英足盃決賽，當中13次奪冠，係英足盃史上捧盃最多球隊，單計近6次殺入決賽，法定時間錄得4勝2和未輸過，全部捧盃而回，包括2017年決賽贏車仔2比1，堅旺。加上「兵工廠」誓要報番上屆歐霸盃決賽輸畀車仔之仇，有得受讓平半咁筍必揀下盤，亦可博埋佢哋「冠軍」。