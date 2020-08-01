開放僅一日　世桌賽改「閉門作賽」

世界桌球錦標賽陷入尷尬局面，賽會宣布煞停觀眾入場並改為「閉門作賽」。經過漫長等待及討論，世桌賽於7月31日假克魯斯堡劇院揭幕，並容許球迷到場觀賽，但隨着英國政府收緊防疫措施，首相約翰遜暫緩早前容許體育比賽開放觀眾席的政策，世界桌球總會亦急忙宣布由8月1日（周六）開始採閉門形式作賽；這對一直反對讓球迷進場的球員來說，可謂放下心頭大石。

原定於4月上演的世桌賽因疫情而推遲，並與板球及賽馬成為首批可容納現場觀眾的賽事，作為英國體育重啟大門的試點之一，而每場最多可讓300名球迷進場。至於揭幕日進場的球迷雖未滿額，不過大部份都沒有配戴口罩。正當大眾對賽會防疫措施憂慮之際，首相約翰遜因應英國單日確診846宗新冠肺炎個案，認為要立刻收緊防疫政策：「我們不能忽視現實情況，並需要迅速地作出反應，以保障大眾市民的健康及安全。因此，入場觀賽的安排將要停止，為期最少兩周。」

世界桌球巡迴賽總裁巴里赫恩隨即宣布，第二天賽事開始將改為閉門作賽，已購票的球迷可進行退票。「我們會按照政府每日的最新指引行事，對於令準備入場的球迷失望，賽會深感抱歉。」

由於疫症全球大流行，及航空交通管制等原因，多名球手包括香港「桌球天王」傅家俊早已宣布棄戰世桌賽，而本身患有哮喘的49歲球星咸美頓亦因不滿賽會安排，於賽前一天選擇退賽。今屆賽事在一片爭議聲中展開，5屆冠軍「火箭」奧蘇里雲，就曾發表消極言論，指責參與世界賽就「尤如坐監一樣失去自由」，更認為球迷入場觀戰等於「拿球員作白老鼠」，聲稱隨時會退賽云云。至於首天賽事，衞冕的「準神」卓林普在一度落後的情況下，兩度破百以10比8反勝霍特，順利打入16強，他更成為史上第2位單季「破百」次數突破100次大關的球員，爭標氣勢強勁，且看能否成為50萬鎊冠軍獎金的得主！