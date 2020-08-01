錫身不設防？NBA占士夏登轟49分 火箭升空

NBA今日兩場賽事戰至加時才分出勝負，其中火箭憑聯盟得分王占士夏登交出49分9籃板8助攻，帶領球隊以153比149反勝獨行俠，戰績排名升上西岸第5。火箭和獨行俠都是聯盟進攻效率前列分子，兩隊首戰就互轟42分平手，創出1990年以來首度出現兩隊在第一節都至少拿下42分的紀錄。但賽後則有評論指，兩軍的防守十分鬆散，令比賽欠缺睇頭；也有球評認為復賽初期球員如何免受傷，至為關鍵。

今場絕對不是占士夏登的個人表演，獨行俠內線長人普辛基斯交出全隊最高39分16籃板，當錫的「大三元」（28分13籃板10助攻）加上小夏達威的5個三分球，一度令火箭陷入危機。

火箭在第4節最後6.3秒追到僅餘2分差，占士夏登罰球彈框而出，幸由隊友哥雲頓補中，成功將比賽帶入加時。這位火箭防守猛將成為球隊奇兵，雖然4節8次三分起手全失，但加時卻轟入一球三分，加上他的11籃板4封阻，協助球隊成功抗衡對手的「長人陣」。獨行俠在第4節起表現下滑，令火箭有機可乘，終以153比149取勝，下場將於香港時間周一早上大戰東岸「一哥」公鹿。

NBA停擺4個月後終於正式復賽，首日賽事吸引很多「餓波」多時的球迷爭相收看轉播，美國TNT電視台及其網上平台，當日錄得平均每分鐘290萬位觀眾。其中湖人對快艇的西岸大戰更成為當日焦點，收視率比平時轉播常規賽飆升超過一倍，有超過340萬人收看，最高峰時段更有多達410萬人。湖人與快艇亦不負眾望為球迷帶來精彩對決，兩隊於最後一分鐘仍打成101平手，最終湖人憑勒邦占士搶回進攻籃板補中，以2分險勝。

NBA周六賽果表：

籃網 118比128 魔術

拓荒者 140比135 灰熊 （加時）

巫師 112比125 太陽

公鹿 119比112 塞爾特人

馬刺 129比120 帝王

獨行俠 149比153 火箭 （加時）

周日賽程表：

1：00am 金塊 對 熱火

3：30am 爵士 對 雷霆

6：00am 塘鵝 對 快艇

7：00am 76人 對 溜馬

8：30am 湖人 對 速龍 (viuTV 直播)