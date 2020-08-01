母會面臨破產　波歷克拍賣球衣籌款

前德國國腳波歷克早前因母會Chemnitzer FC面臨破產，在網上將自己其中40件舊比賽球衣進行拍賣，目標是籌集40萬英鎊。

波歷克把所有球衣的底價定為180鎊，當中包括有利華古遜、車路士、拜仁慕尼克和德國國家隊。目前反應相當熱烈，部分球衣叫價更超過1,000鎊，例如其2008年替德國出戰歐國盃的國家隊球衣。按拍賣網站顯示，波歷克目前已經籌得近30萬鎊，比母會所需要的40萬鎊還差10萬鎊，而繳交這筆金錢的期限將會在今個月中。

波歷克職業生涯基本上都是穿著13號，對於很多球員認為這個是不祥號碼，波歷克並不認同：「可能我自少生活喺東德，嗰度無信仰依樣嘢，所以我並唔迷信。」另外他表示正因為其他球員不要，所以才令他特別想要。

Chemnitzer FC今季在德丙以第17名完成賽事，下季將降班至第四組別，不過這間德國球會受到疫情影響，導致出現財困問題。而「有心人」波歷克自1983至1997年開始為Chemnitzer FC，效力接近14年。