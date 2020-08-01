絕不是電話騙案　F1車手瘋狂24小時

一級方程式車手效力Racing Point車隊的佩雷斯 (Sergio Pérez)，早前確診肺炎要被勒令退賽而Racing Point就需要臨陣換人，事前都有傳聞指Racing Point早就同平治車隊有協議，可能會借用他們的後備車手古鐵雷斯。不過事情去星期四又有另一個新發展，原來Racing Point密鑼緊鼓要找的是前F1車手侯根保，還令這位德國人經歷了瘋狂的24小時。

事源在星期四下午三點，侯根保其實還在輕鬆地享用下午茶，與此同時就收到Racing Point領隊Otmar Szafnauer的電話向他發出邀請，起碼確認不是電話騙案的侯根保亦都迅速出發，趕及在當晚七點就到達英國。經歷一小時的檢疫與車程之後就到達Racing Point基地，再用了五小時調較車身坐姿以及各種細節，直至凌晨兩點才有機會休息。

短暫休息後，在星期五早上七點已經要進行賽車模擬器的訓練，然後又去賽道視察場地後再回基地作練習。去到十點五十分終於萬事俱備進入賽場，星期五早上十一點正式開始練習賽。

一級方程式的車速快，車隊執行力亦快，連帶車手的決定都很快。今次侯根保在英國站Silverstone賽道頭兩次練習賽成績都進入了頭十名，加上Racing Point的「粉紅平治」今季表現大有發揮空間，德國人勢必好好機會把握踏上頒獎台的機會。