【英足盃】奧巴美揚起孖！阿仙奴拆車捧盃

英格蘭足總盃決賽，早段先落後嘅阿仙奴，憑首席射手奧巴美揚梅開二度，以2比1反勝車路士，繼2017年決賽後再度拆車捧盃，保持近7次入決賽均成功奪冠，兼取得來季歐霸盃資格，總算攞個尾彩。

開賽5分鐘車路士閃電領先，「美國隊長」基斯甸普列錫中路策動進攻，分波畀美臣蒙特左路傳中，基奧特中路接應再用後腳妙傳空位，普列錫接應輕鬆射成1比0。

阿仙奴不斷尋找反擊機會，25分鐘尼高拉斯比比勁射破網，可惜隊友越位在先食詐胡，2分鐘後奧巴美揚個人突破被艾斯派古達拉跌博得12碼，奧巴美揚操刀建功，阿仙奴扳平1比1。

車路士其後相繼有主力受傷，上半場先有艾斯派古達拉傷，下半場初段再有入球功臣普列錫同樣拉傷大腿退下火線，不過阿仙奴未能即時把握機會，狂攻下無法取得領先優勢，戰況陷入膠着。

戰至70分鐘，阿仙奴一次快攻，尼高拉斯比比禁區頂妙傳，奧巴美揚扭過葛特蘇馬，射破韋利卡巴尼路十指關，個人梅開二度，阿仙奴反超前2比1。3分鐘後車路士再受打擊，高華錫侵犯格列沙加領第2面黃牌，被紅牌驅逐出場，餘下時間10人應戰更加難追。最終阿仙奴保持勝局完場，成功捧盃。