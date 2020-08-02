【有片】最冤枉紅牌！高華鍚畀人踩反被逐

車路士喺英足盃決賽1比2不敵阿仙奴，其實係輸畀球證？因為今場比賽出現爭議性一幕，當時踢到73分鐘，車路士中場高華錫同阿仙奴中場格列沙加同時出腳搶波，雙方腳部有碰撞，格列沙加即時倒地，球證安東尼泰萊向高華錫出示第2張黃牌，兩黃變一紅被逐，令車仔踢少1人之下，無力收復失地。

不過，從慢鏡重播可見，當時高華錫踢中皮球在先，並冇踢到格列沙加，反而係被對手踩中腳背。格列沙加可能因為踩中高華錫腳背，導致跣腳跌倒，但球證安東尼泰萊卻認為係高華錫踢跌對方，於是向佢出示第2張黃牌。

由於VAR並唔會介入檢測黃牌判決，高華錫只能硬食離場，賽後車仔領隊林柏特躁爆批評VAR系統：「咁算係乜嘢規例，VAR竟然唔可以檢測黃牌問題，引入VAR係希望做到正確判決，但事實上遠遠未做到，呢張紅牌絕對唔應該出現。」

球證安東尼泰萊呢次判決亦引起網民批評，有人指佢派牌好似派聖誕卡，佢今場出示7張黃牌，有6張畀咗車仔球員，所以有人寸佢係阿仙奴今場「最佳球員」。

翻查紀錄，原來2017年英足盃決賽車路士1比2輸畀阿仙奴，都係由安東尼泰萊主吹，佢該場將車仔中場域陀摩西斯趕出場，估唔到3年之後，同1項賽事決賽，同一劇本又再發生。