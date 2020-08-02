意甲生死戰　兩隊只能活一隊

漫長嘅意甲球季嚟到煞科日，冠軍、歐洲賽同神射手大局已定下，最後焦點落喺護級戰上，熱拿亞同萊切只能活一隊。

位處「岸邊」尾4位嘅熱拿亞，依家只係領先尾3嘅萊切1分，周一深夜主場對維羅納，贏波就可以宣布「上岸」。

已連輸2場嘅熱拿亞如果再失分，而萊切主場砌低帕爾馬，降班形勢就會大逆轉，熱拿亞要陪布雷西亞同史帕爾降班。熱拿亞已連續13年征戰意甲，陣中亦有彭迪夫、比哈美等名將，球迷都好唔捨得佢哋降班，唔知熱拿亞可唔可以逃過一劫呢？

賽事直播表

周日1:00pm 日職 北海道札幌岡薩多 Vs 神戶勝利船

有線661及601

周日3:00pm 澳職 紐卡素噴射機 Vs 西部聯

myTV Gold 302、Now 639、有線655及615

周日6:00pm 韓職 釜山偶像 Vs 蔚山現代

myTV SUPER

周日11:30pm 蘇超 些路迪 Vs 咸美頓

myTV Gold 302、Now 639、有線655及615

周一凌晨零時 意甲 史帕爾 Vs 費倫天拿

myTV Gold 301、Now 638、有線654及614

周一2:45am 意甲 熱拿亞 Vs 維羅納

myTV Gold 301、Now 638、有線654及614

周一2:45am 意甲 萊切 Vs 帕爾馬

myTV Gold 302、Now 639、有線655及615

周一2:45am 意甲 薩斯索羅 Vs 烏甸尼斯

有線661及601