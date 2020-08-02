艾迪侯域唔跟般茅降班　結束25年情

般尼茅夫在英超煞科日雖然以3比1擊敗愛華頓，可惜同時阿士東維拉和波，最終以1分之差排在尾3位置，下季需要降落英冠。在宣佈護級失敗後，般尼茅夫除了要面對球星四散的問題外，主帥艾迪侯域在周六(1日)亦率先離開球隊。

據報這位43歲英格蘭領隊，在與球隊高層達成協議後正式和平分手。球員和教練生涯效力般尼茅夫已經25年的艾迪侯域，認為作出這個決定相當困難，不過他亦相信球隊是時候作出轉變：「我哋一致認同依家係一個好適合嘅時間，畀球隊作出改變同為新方向前進，般尼茅夫會一直長存喺我心入面。」至於般尼茅夫CEO則對這位老臣子讚不絕口：「考慮到我哋之間嘅交情，更加難作出呢個決定，佢成功改變球隊嘅歷史同身份。」

艾迪侯域曾兩度執教般尼茅夫，並於2012年再次重返球隊，翌年領軍升上英冠；2015年更替球隊贏得英冠錦標，首次升上英超，成功帶領「櫻桃」在6年內實現「三級跳」。在2017年隨即創下隊史最佳成績，排名英超第9位。被視為球隊英雄的他在各項賽事，合共為「櫻桃」帶隊出戰458場。