要人！劉梓浩網上眾籌60萬治血癌醫藥費

今年6月證實白血病癌細胞復發的香港沙灘排球選手劉梓浩，周日（2日）於社交網站facebook上交代近況，表示自己已接受化療，但坦承個人積蓄已所剩無幾，難以肩負餘下療程所需經費，因此發起目標金額為60萬的網上眾籌，呼籲有心人能伸出援手。

劉梓浩在2018年8月夥拍王沛林出戰雅加達亞運，惟完成首場分組賽後，因身體不適退賽，返港後確診白血病，翌年2月獲長姊捐贈骨髓，成功進行骨髓移植。惟今年6月初確診血癌復發，需要再次接受化療和骨髓移植。

這位現年25歲沙排運動員，於社交網站上交代近況時，透露由確診至今已完成4次化療，現正等待測試結果，為提升療效，醫生建議他使用新型標靶藥Blincyto（Blinatumomab），藥費高達50萬，第一期藥費已獲「愛能助基金」資助7成，3成由有心人代支，但餘下費用則需全額自費。

他表示19年9月後已投身排球教練工作，無奈疫情嚴重影響生計，令個人經濟負擔加劇，因此發起目標金額為60萬港元的網上眾籌，其中50萬預留作第二期新型標靶藥藥費，其餘10萬元會用作住院費、治療費等其他醫療支出。