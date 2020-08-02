歐霸對手弱　曼聯兩大主力可抖多陣

曼聯將於周四(6日)凌晨出戰歐霸16強次回合大戰，主場對奧地利球隊寧斯，近日一班紅魔球員度過短暫休假後，陸續歸隊接受新冠肺炎病毒測試，兼備戰下場比賽，不過就未見到波基斯費南迪斯和哈利馬古尼兩大主力的身影。

英超復賽後，曼聯表現強勢，最終以第3位衝過終點，奪得來季歐聯參賽資格，其中波基斯費南迪斯和哈利馬古尼兩位中後場主力絕對功不可沒。

兩人復賽後每場都以正選身分出戰，成為近期紅魔陣中出場次數最穩定的球員。由於曼聯於歐霸16強首回合，已經取得5比0巨大優勢，晉級機會高唱入雲，加上對手實力薄弱，主帥蘇斯克查似乎都有以收起兩位主力，等他們可以放個較長假期。

其餘球員包括拉舒福特、安東尼馬迪爾和尼曼查馬迪，都已經回到曼聯訓練基地，其中後者更已經開始展望下季，直言和隊友的首個目標，就是爭奪聯賽獎盃，重奪失落7年的英超冠軍寶座：「個人嚟講，我好希望喺曼聯攞到冠軍，我絕對球會係需要為冠軍而戰。我哋必須為球隊做到最好，好似近期咁，至少唔可以畀對手輕易提前7輪或者10輪奪冠，一定要戰鬥到底。」