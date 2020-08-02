F1英國站　咸美頓最後兩圈爆軚驚險奪冠

一級方程式（F1）賽車香港時間周日（2日）晚上演英國站正賽第一戰，早前雖有車手確診新冠肺炎仍無阻賽事如期舉行，開賽前Racing Point車隊突然宣布侯根保退賽。平治的咸美頓全場領先，最後兩圈「爆軚」幾乎被紅牛的麥斯韋斯塔本有機可乘，最終「黑帝」以1小時28分01秒283驚險贏得職業生涯第87座分站冠軍。

去年未獲雷諾車隊續約的侯根保臨危受命，頂替確診新冠肺炎的Racing Point車手佩雷斯。可惜正賽前Racing Point車隊突然宣布侯根保因為賽車出現問題，需要緊急維修最後始終未能趕及參加起步，侯根保無奈退出賽事。

平治的咸美頓和保迪斯包辦頭兩位起步，「黑帝」更是第7次在主場頭位起步。咸美頓起步不太理想，不過他守在中線，所以沒被對手超越。首圈出現意外，麥奴臣疑似出現失誤，被後面紅牛的艾爾賓撞出賽道兼左前軚脫落，車手沒有受傷，艾爾賓被罰時5秒。

咸美頓、保迪斯及紅牛的麥斯韋斯塔本大部分時間保持頭3位，40圈麥斯韋斯塔本更已拋離第4位的法拉利車手勒卡歷多達23秒。最後兩圈相當驚險，平治的保迪斯及咸美頓的賽車左前輪在第50圈幾乎同時「爆軚」，第3位的麥斯韋斯塔本乘機追過保迪斯。最後一圈韋斯塔本對「爆軚」的咸美頓窮追猛打，不過咸美頓成功守住第一，以1小時28分01秒283贏得本站冠軍，麥斯韋斯塔本以慢5.856秒成績第二，而法拉利的勒卡歷則獲季軍。保迪斯最後只得第11名，未能為平治車隊得分。

咸美頓第7次於銀石賽道封王，同時成為主場奪冠次數最多的車手，對於這次驚險奪冠，他表示：「其實我在最後幾圈已經開始減速，但最後3圈開始發現問題，每次煞車都見到輪軚變形得更厲害，真的很怕賽車解體，心跳不斷加速。」

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