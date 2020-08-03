恩莫比尼擸埋歐洲金靴　羅拔仔雙失

拉素在意甲最後3輪狂入5粒，最終以36球成為意甲神射手，傳媒綜合歐洲各地聯賽射手榜情況，更宣布該位拉素射手提前奪得今季歐洲金靴獎，至於拜仁波蘭射手羅拔利雲度夫斯基，繼錯失問鼎金球獎之後，連歐洲金靴都冇埋，認真陰功。

羅拔仔在德甲以34球成為德甲神射手，並於歐洲金靴競逐中叫糊，至於恩莫比尼在上周一(27/7)之前只得31球，點知佢最後3輪狂入5球，包括作客維羅納連中三元，對布雷西亞及煞科戰對拿玻里都入士哥，結果埋單取得36球，連奪意甲金靴及歐洲金靴。

金球獎主辦單位《法國足球》早前宣布，取消本年度金球獎評選，德國傳媒認為最大損失唔係C朗同美斯，而係羅拔仔，因為佢今季各項賽事攻入51球，而且喺國內聯賽及盃賽已取得雙冠，歐聯都好有機會，取消評選令佢登基做球王好夢落空。

如今喺歐洲金靴競逐上，由於德甲早收咧，畀對手睇定嚟食超前僅得第2，真係輸得好唔抵，否則如果早知係咁，當日喺德甲就入多幾球啦。

歐洲金靴榜

1. 恩莫比尼 拉素 36球 72分

2. 羅拔利雲度夫斯基 拜仁慕尼黑 34球 68分

3. C朗拿度 祖雲達斯 31球 62分