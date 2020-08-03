干地日內辭職　國際米蘭急斟2大名帥

意甲球季啱啱煞科，立即爆出震撼消息，多個意大利權威媒體爆料，國際米蘭教練干地同高層爆發激烈衝突，將會喺日內辭去教練一職，消息指國米亦已做好準備，全力斟介阿里基或者普捷天奴接手，2位名帥依家都係自由身狀態。

國際米蘭今季以第2名完成球季，只係落後冠軍祖雲達斯1分，82分嘅成績更加同09/10球季摩連奴嘅「三冠王」睇齊，第1季執教國米嘅干地絕對稱得上係「成功」。不過，干地喺煞科戰贏阿特蘭大後突然爆發，怒插球會管理層唔肯保護佢同球員：「今個球季好艱難，我嘅工作、球員嘅努力得唔到認同，球會亦冇保護我哋，大球會唔應該咁樣，我會同主席(張康陽)見面，但係佢依家仲喺中國。」

據《米蘭體育報》、《共和報》、《天空體育》等多間媒體消息，干地將會喺日內離開國米，由於佢年薪高達1,200萬歐元，所以國米並冇打算將佢炒魷，相信會以和平解約方式「分手」。

干地突然決定離隊，國際米蘭亦緊急「補鑊」，據報前祖雲達斯教練阿里基係大熱人選，呢位52歲教練上年離開祖雲達斯後，休息咗超過1年，相信國際米蘭嘅重建計劃可以打動到佢出山；至於前熱刺領隊普捷天奴亦係獵物，如果呢位阿根廷教頭加盟，將可以同基斯甸艾歷臣再續前緣。