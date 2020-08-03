【特稿】其實離開國米更開心 使乜你講

國際米蘭教練干地同高層不和，盛傳即將辭職，唔少國米球迷都覺得可惜，畢竟干地首季執教「藍黑兵團」即獲得亞軍。不過，從干地角度睇，卻可能係一次再創事業高峰嘅轉捩點，因為過去唔少曾失意於國米嘅「短命名帥」，離隊之後，往往可以取得更高成就。

最經典例一定係意國傳奇主帥納比，呢位綽號「銀狐」嘅金牌教練曾於上世紀90年代協助祖雲達斯3次捧意甲冠軍，並連續3屆打入歐聯決賽，1999年轉投國米，但僅過1年就被炒。最諷刺係納比重返祖記又贏2季意甲冠軍，2006年更率領意大利奪得世界盃冠軍。

另一個著例子係雲尼亞里，佢2011/12年球季執教國際米蘭，當時球季未結束，佢已經被炒，轉投摩納哥首季，立即協助球隊以法乙冠軍身份，重返法甲，第2季獲得法甲亞軍，最神奇一定係4年前協助李斯特城爆大冷捧英超冠軍。

值得一提，現時阿特蘭大教練加斯柏連尼亦曾於2011年短暫教過國米，但因為季初成績差，而極速被炒。加斯柏連尼近年將阿特蘭大打造成神奇球隊，今季入球冠絕意甲，並打入歐聯8強，就知國米當年唔識貨。